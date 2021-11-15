Останки погибших солдат в годы ВОВ нашли в Шлиссельбурге и Выборге

Останки погибших солдат в годы ВОВ нашли в Шлиссельбурге и Выборге
Изъятые останки отправили на судмедэкспертизу. Фото: СУ СКР по Ленобласти

Следственный комитет начал проверки после обнаружения костных останков. Предварительно, они принадлежали погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает следственное управление СК по Ленобласти, в субботу поисковой отряд «Воин» нашел в лесу в районе улицы Красный Тракт в Шлиссельбурге военное захоронение времен ВОВ. Из грунта достали останки 18 человек. Предполагается, что это бойцы Красной Армии.

Также костные останки обнаружили в Выборге. Рядом с погибшим находился штык-нож. Специалисты считают, что он погиб во время ВОВ.

Изъятые останки отправили на судмедэкспертизу, которая установит возраст, пол и причины смерти погибших. По результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Луге мужчина зарезал сожительницу, завернул ее в ковер и понес в сарай.

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