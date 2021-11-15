В Луге мужчина зарезал сожительницу, завернул ее в ковер и понес в сарай

В Лужском районе Ленинградской области произошло убийство.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 октября в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что примерно в 4 утра по улице Солецкая дома №45/32 ее сосед тащил что-то завернутое в ковер в сарай.
Прибывшие правоохранители установили, что в 2 часа ночи 40-летний мужчина зарезал свою 38-летнюю сожительницу. Между ними произошла ссора после распития спиртного.
Женщина скончалась на месте происшествия от удара ножом в живот. После этого подозреваемый завернул труп в ковер и вынес в сарай, расположенный у дома.
В этот же день по «горячим следам» подозреваемого удалось задержать.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника.