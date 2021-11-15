В Луге мужчина зарезал сожительницу, завернул ее в ковер и понес в сарай

В Луге мужчина зарезал сожительницу, завернул ее в ковер и понес в сарай
В Луге тело женщины было завернуто в ковер. Фото: pixabay

В Лужском районе Ленинградской области произошло убийство.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 14 октября в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что примерно в 4 утра по улице Солецкая дома №45/32 ее сосед тащил что-то завернутое в ковер в сарай.

Прибывшие правоохранители установили, что в 2 часа ночи 40-летний мужчина зарезал свою 38-летнюю сожительницу. Между ними произошла ссора после распития спиртного.

Женщина скончалась на месте происшествия от удара ножом в живот. После этого подозреваемый завернул труп в ковер и вынес в сарай, расположенный у дома.

В этот же день по «горячим следам» подозреваемого удалось задержать.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Карпинского совершено покушение на убийство сантехника.

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