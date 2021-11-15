В Петербурге женщина попала под поезд

Вблизи станции Сапёрная Санкт-Петербурга электропоездом «Санкт-Петербург-Волховстрой» поезд сбил женщину.

Инцидент произошел 13 ноября. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, 44-летняя местная жительница, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение и подавал сигналы повышенной громкости.

Однако наезда избежать не удалось. Сейчас пострадавшая находится в больнице с многочисленными травмами.

Днем ранее на станции Горы Ленобласти пассажирский поезд«Санкт- Петербург-Невдубстрой» насмерть сбил мужчину.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерка попала под поезд в Рощино, погибла на месте. Пенсионерка решила перейти пути, когда переезд был закрыт. Машинист пытался экстренно затормозить и сигналил, но трагедии не удалось избежать.