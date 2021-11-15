Экипаж «Союза МС-19» спрятался в корабле перед вторым пролетом мусора 

Экипаж &#171;Союза МС-19&#187; спрятался в корабле перед вторым пролетом мусора 
Экипаж "Союза МС-19" вновь спрятался в корабле перед вторым пролетом космического мусора мимо МКС. Фото: pixabay.com

Экипаж «Союза МС-19» опять спрятался в корабле незадолго до второго пролета космического мусора мимо Международной космической станции.

Стоит отметить, что на МКС обнаружили «подозрительное место». Вполне возможно, что там утечка воздуха. Заметил, что-то неладное российский космонавт Петр Дубров. Это «место» он увидел в переходной камере служебного модуля российского сегмента МКС. Именно здесь может быть утечка воздуха. Об этом сообщает НАСА.

«Я начал готовить периметр для прокладки шнура. Там обнаружилось подозрительное место», — объяснил Петр Дубров.

Космонавт также заявил, смотрел на «подозрительное место» под увеличительными стеклами, фотографировал его, однако на видео снимать не стал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в космосе обнаружили опасный астероид, летящий к Земле.

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