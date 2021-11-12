В космосе обнаружили опасный астероид, летящий к Земле

В космосе обнаружили опасный астероид, летящий к Земле
К Земле приближается астероид. Фото: pixabay.com

Институт прикладной математики имени Келдыша обнаружил неизвестный летящий к Земле потенциально опасный астероид. Об этом сообщается на странице в Instagram института.

«Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! «, — говорится в сообщении.

Сотрудник института Леонид Еленин зафиксировал его приближение с помощью телескопа Абастуманской обсерватории.

Астероиду присвоили предварительное обозначение 2021 UL17. В четверг небесное тело пролетает на расстоянии 18 млн километров от Земли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября. О том, что на землю может упасть астероид за день до президентских выборов в США.

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