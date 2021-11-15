Бары-нарушители ковид-ограничений нашли в центре Петербурга

Бары-нарушители ковид-ограничений нашли в центре Петербурга
В Петербурге усилен контроль за соблюдением антиковидных требований. Фото: gov.spb.ru

На прошедшей неделе сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили соблюдение коронавирусных ограничений в общепите, торговле и сфере услуг. Часть проверок прошла при содействии представителей СК и полиции.

За неделю проверено 143 объекта. Нарушения нашли в 11 организациях, сообщили в Смольном.

Во время дневных рейдов в девяти заведениях не было QR-кода, журналов термометрии и дезинфекции, персонал работал без масок.

Нарушителей ждут штрафы. Кроме того, сотрудники СК ограничили деятельность караоке-клуба, помещение опечатали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в понедельник, 18 октября, власти Петербурга объявили о внедрении QR-кодов для сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

антиковидные ограничения общепит рейды


 

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