Мурашко заявил о снижении темпов заболеваемости ковидом

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом по итогам нескольких недель.

Он отметил, что за неделю заболеваемость ковидом снизилась на 7,5%, сообщает РИА «Новости».

По его словам, высокую эффективность показывают QR-коды.

Мурашко добавил, что число пациентов с коронавирусом, находящихся под наблюдением, сократилось до 1,27 млн человек.

С начала пандемии в России выявлено 9 109 094 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 256 597 летальных исходов, выздоровели 7 812 557 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что негативная реакция на препарат может стать единственным обоснованным медотводом от вакцинации. По мнению специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, единственным основанием для медотвода от вакцинации может стать негативная реакция организма на препарат.