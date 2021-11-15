На Красносельском шоссе произошло ДТП с участием маршрутки

Вечером 15 ноября на Красносельском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

«На Красносельском шоссе Хёндэ врезался в маршрутку номер:181. Пострадавших нет», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковой автомобиль не вписался в поворот и перевернулся под Володарским мостом. По предварительным данным, водитель не соблюдал скоростной режим.