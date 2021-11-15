В Петербурге завершается период для разводки мостов на рукавах Невы

В Петербурге завершается период для разводки мостов на рукавах Невы
Кантемировский мост. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В ночь на 15 ноября завершается период для разводки мостов на рукавах Невы в Петербурге. Об этом напомнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

С 30 ноября мосты перестанут разводить до следующего сезона. По постановлению «Мостотреста», до 15 ноября петербургские мосты будут разводиться на рукавах Невы. При этом, введение антиковидных мер в городе не повлияет на грузоперевозку. Как пояснили в компании Нева является федеральной транспортной артерией, и город никоим образом не влияет на навигацию по ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 8 ноября закрывается навигация по рекам и каналам города. Об этом судоводителям напомнили сотрудники транспортной полиции. В период закрытия водных объектов запрещено плавание на маломерных судах.

комитет по развитию транспортной инфраструктуры навигация разводка мостов


 

Новости партнеров
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
В Петербурге и Ленобласти за сутки пропало семь детей
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...