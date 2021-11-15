В Петербурге завершается период для разводки мостов на рукавах Невы

В ночь на 15 ноября завершается период для разводки мостов на рукавах Невы в Петербурге. Об этом напомнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Речь идет о Кантемировском, Гренадерском и Сампсониевском мостах.

С 30 ноября мосты перестанут разводить до следующего сезона. По постановлению «Мостотреста», до 15 ноября петербургские мосты будут разводиться на рукавах Невы. При этом, введение антиковидных мер в городе не повлияет на грузоперевозку. Как пояснили в компании Нева является федеральной транспортной артерией, и город никоим образом не влияет на навигацию по ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с 8 ноября закрывается навигация по рекам и каналам города. Об этом судоводителям напомнили сотрудники транспортной полиции. В период закрытия водных объектов запрещено плавание на маломерных судах.