Дрозденко поручил взять на контроль ситуацию с историческим кладбищем в Лужицах

Дрозденко поручил взять на контроль ситуацию с историческим кладбищем в Лужицах
Дрозденко поручил провести проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены границы при строительстве. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Кингисеппском районе строители дороги могли нарушить границы особо охраняемой территории — исторического кладбища в деревне Лужицы.

Как сообщает Online47.ru, во время строительства дороги к химическому заводу «Еврохимальянс» (дочерняя компания «Газпрома») рабочие близко подобрались к историческому кладбищу в Лужицах, которое признано особо охраняемой территорией.

На происходящее в Лужицах уже отреагировали в областном правительстве. Губернатор Александр Дрозденко поручил провести проверку, чтобы выяснить, были ли нарушены границы при строительстве.

Ситуацию с кладбищем возьмут на особый контроль. Если факт нарушения границ будет подтвержден, то причастных привлекут к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Дрозденко вошел в новый состав президиума Госсовета.

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