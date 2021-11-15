Александр Дрозденко вошел в новый состав президиума Госсовета

Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко включили в новый состав президиума Госсовета России.

Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 15 ноября на официальном портале правовых актов.

Российский лидер внес изменения в состав членов президиума Госсовета. В него вошли полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Ленобласти Александр Дрозденко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и другие.

Этим же распоряжением из совета исключили 10 человек, в том числе губернаторов Иркутской, Магаданской, Оренбургской областей.

Орган состоит из 28 человек. В него входят те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко усиливает ковид-контроль в Ленобласти.