Александр Дрозденко вошел в новый состав президиума Госсовета

Александр Дрозденко вошел в новый состав президиума Госсовета
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вошел в состав президиума Госсовета. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко включили в новый состав президиума Госсовета России.

Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован 15 ноября на официальном портале правовых актов.

Российский лидер внес изменения в состав членов президиума Госсовета. В него вошли полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, глава Ленобласти Александр Дрозденко, глава Северной Осетии Сергей Меняйло и другие.

Этим же распоряжением из совета исключили 10 человек, в том числе губернаторов Иркутской, Магаданской, Оренбургской областей.

Орган состоит из 28 человек. В него входят те 18 глав регионов, которые возглавляют профильные комиссии Госсовета. Еще 10 человек находятся в президиуме на ротационной основе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дрозденко усиливает ковид-контроль в Ленобласти.

александр дрозденко госсовет президиум госсовета


 

Новости партнеров
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Чем отличаются антитела после ковида и вакцинации
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...