В Петербурге арестовали закладчика с 2,2 кг наркотиков в машине

В Петербурге заключили под стражу мужчину, который провозил в арендованном автомобиле более 2,2 кг наркотиков.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД по Северо-Западу, стражи порядка остановили арендованный автомобиль, за рулем которого находился 42-летний житель Петрозаводска. В багажнике нашли пакет с тремя свертками, в которых было кристаллическое вещество белого цвета. Экспертиза показала, что это смесь двух наркотических средств массой 2,205 кг.

Выяснилось, что злоумышленник купил наркотики через интернет и собирался перепродать их через закладки. В прошлом его уже привлекали к ответственности за подобное преступление.

Возбуждено уголовное дело о покушении на наркосбыт в особо крупном размере. Заключенному под стражу мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти полиция задержала 21-летнюю девушку с большой партией наркотиков.