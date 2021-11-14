В Ленобласти полиция задержала 21-летнюю девушку с большой партией наркотиков

По статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств» возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Оперативно-розыскные мероприятия днем, 12 ноября, дали свои результаты.

В Ленинградской области, в Колтушском сельском поселении «взяли» 21-летнюю женщину. У задержанной в лесопарке, нашли примерно 120 грамм наркотического вещества.

На следующий день, 13 ноября, были возбуждены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в лесу Ленинградской области нашли килограмм наркотиков.Полимерный сверток, содержащий примерно один килограмм наркотического вещества, обнаружили на территории лесополосы Ломоносовского района 47-ого региона.