В Колпино закончился ремонт дороги на Машиностроителей

В Колпинском районе Петербурга подошли к концу производственные работы на участке дороги на улице Машиностроителей.
Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 16 ноября, ремонт на улице Машиностроителей от Заводского проспекта до бульвара Трудящихся завершился.
Занималась данными работа компания «Орион плюс». Организация привела в порядом участкок протяженностью более 500 метров. Было заменено асфальтобетонное покрытие, а также обновлены тротуары. В общей сложности объект обошелся в 18,9 млн рублей.
Стоит отметить, что ограничения движения транспорта, организованные на данном участке дороги 25 октября, в данный момент полностью сняты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утренние пробки составили шесть баллов.