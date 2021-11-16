В Колпино закончился ремонт дороги на Машиностроителей

В Колпино закончился ремонт дороги на Машиностроителей
Ремонт на Машиностроителей в Колпино окончен. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Колпинском районе Петербурга подошли к концу производственные работы на участке дороги на улице Машиностроителей.

Как сообщает пресс-служба губернатора Петербурга 16 ноября, ремонт на улице Машиностроителей от Заводского проспекта до бульвара Трудящихся завершился.

Занималась данными работа компания «Орион плюс». Организация привела в порядом участкок протяженностью более 500 метров. Было заменено асфальтобетонное покрытие, а также обновлены тротуары. В общей сложности объект обошелся в 18,9 млн рублей.

Стоит отметить, что ограничения движения транспорта, организованные на данном участке дороги 25 октября, в данный момент полностью сняты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге утренние пробки составили шесть баллов.

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