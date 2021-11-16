В Петербурге утренние пробки составили 6 баллов

В Петербурге утренние пробки составили 6 баллов
В Петербурге с утра на дорогах заторы. Фото: "Яндекс пробки"

В Петербурге с утра на дорогах замечены 6-балльные пробки. Во вторник утром, 16 ноября, водителям Северной столицы пришлось столкнуться с заторами.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, в городе шестибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено. 6-балльные трудности будут продолжаться около часа. Уже в 10:00 заторы составят 4 балла.

«Красные» участки замечены на Малоохтинской набережной, на Октябрьской набережной, на улице Коллонтай, на улице Латышских Стрелков, на улице Кржижановского, на ЦДМ, на Ириновском проспекте, на проспекте Косыгина, на улице Коммуны, на Лесопарковой улице, на Челябинской улице, на Шафировской проспекте, на КАДе, на проспекте Маршала Блюхера, на улице Карбышева, на Кантемировскойулице, на Торжсковской улице, на Невском проспекте, на Садовой улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили об ухудшении погоды во вторник.

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