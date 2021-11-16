В Петербурге полиция изъяла у карела более 2 кг наркотиков

Транспортная полиция Петербурга изъяла из незаконного оборота 2 килограмма 205 грамм наркотических средств.
Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 16 ноября.
После проведения оперативных мероприятий был задержан 42-летний житель Петрозаводска. В авто, которое карел арендовал, нашли три свёртка с веществом белого цвета.
Экспертиза показала, что это были наркотические вещества общей массой 2 кг 205 гр.
Правоохранители установили, что мужчина купил запрещенные вещества в Сети, а в дальнейшем собирался продать их путем закладок.
Фигурант дела уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти полиция задержала 21-летнюю девушку с большой партией наркотиков.