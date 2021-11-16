В Петербурге полиция изъяла у карела более 2 кг наркотиков

В Петербурге полиция изъяла у карела более 2 кг наркотиков
Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков задержан. Фото: pixabay

Транспортная полиция Петербурга изъяла из незаконного оборота 2 килограмма 205 грамм наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 16 ноября.

После проведения оперативных мероприятий был задержан 42-летний житель Петрозаводска. В авто, которое карел арендовал, нашли три свёртка с веществом белого цвета.

Экспертиза показала, что это были наркотические вещества общей массой 2 кг 205 гр.

Правоохранители установили, что мужчина купил запрещенные вещества в Сети, а в дальнейшем собирался продать их путем закладок.

Фигурант дела уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти полиция задержала 21-летнюю девушку с большой партией наркотиков.

наркотики новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Сын экс-начальника ГУВД Петербурга Василий Пониделко стал председателем комитета по благоустройству
Как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте
Как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Депутат показала цены на питание в буфете Госдумы на видео
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Организм пожилых людей активнее реагирует на бессимптомную форму коронавирусной инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге полиция изъяла у карела более 2 кг наркотиков
В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 78 человек
В Петербург запретили ввозить клементины из Марокко
В России за сутки коронавирус подхватили 36,8 тысяч человек
Петербург лидирует в антирейтинге по суточной заболеваемости COVID
Петербуржцы заметили северное сияние в ночь с 15 на 16 ноября
Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Петербуржцу из-за парковочного места неизвестный на «БМВ» ...