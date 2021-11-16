В Шушарах 22-летний парень пытался угнать каршеринговый автомобиль

Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции Красногвардейского района Петербурга.

Об этом сообщает ГУ МВД 16 ноября.

15 ноября, вечером, у дома 1А по Бадаевскому отделению в поселке Шушары оперативники остановили каршеринговый автомобиль «Киа Рио Х-Лайн». За рулем находился парень 1999 года рождения. Оказалось, что в этот же вечер он под чужим аккаунтом воспользовался указанным автомобилем.

При этом, также 15 ноября полицейским заявили о том, что данная машина пропала из системы геолокации, а потом появилась в поселке Шушары.

Подозреваемый в угоне задержан. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела и об избрании меры пресечения в отношении задержанного.

Авто изъяли и передали представителю компании владельца.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночное ДТП с каршерингом парализовало движение трамваев на Димитрова.