Названы самые грязные и чистые города России

На первом месте антирейтинга оказался Новокузнецк.

Россияне назвали самые грязные и чистые города страны. Чаще всего на экологическую обстановку жаловались жители Новокузнецка. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Опрашиваемые оценивали, насколько чист воздух, вода, хорошо ли убирают улицы и утилизируют мусор. В топ самых грязных городов, кроме Новокузнецка, попали: Рязань (27 процентов), Тольятти (29 процентов), Челябинск (30 процентов), Астрахань (34 процента), Липецк (36 процентов), Волгоград (38 процентов), Красноярск (38 процентов), Саратов (39 процентов) и Омск (42 процента).

А вот самым чистым городом признали Тюмень. На втором месте оказался Краснодар, тройку лидеров замыкает Казань. Санкт-Петербург оказался на 11-ой строчке, а вот Москва – на 18-ой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения.