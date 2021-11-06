Эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения

Могут пострадать такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Фото: Pixabay

Могут пострадать такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Фото: Pixabay

Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа рассказала, какие страны могут исчезнуть из-за изменения климата.

Она отметила, что таяние льдов и повышение уровня моря может привести к тому, что некоторые островные государства исчезнут. В частности, по ее словам, пострадают такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова, сообщает газета Express.

При этом эколог отметила, что этот процесс будет постепенным. Эксперта также заметила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании ученые выяснили, что способность к полету у насекомых-опылителей связана с температурой воздуха.