Эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения

Эколог назвала страны, которые находятся под угрозой исчезновения
Могут пострадать такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова. Фото: Pixabay

Координатор глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network Пелениза Алофа рассказала, какие страны могут исчезнуть из-за изменения климата.

Она отметила, что таяние льдов и повышение уровня моря может привести к тому, что некоторые островные государства исчезнут. В частности, по ее словам, пострадают такие страны, как Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова, сообщает газета Express.

При этом эколог отметила, что этот процесс будет постепенным. Эксперта также заметила, что повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни людей и сельского хозяйства региона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании ученые выяснили, что способность к полету у насекомых-опылителей связана с температурой воздуха.

Глобальное потепление страны эколог


 

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