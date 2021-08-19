Из-за глобального потепления могут исчезнуть пчелы и шмели

В Великобритании ученые выяснили, что способность к полету у насекомых-опылителей связана с температурой воздуха.

Научные сотрудники Имперского колледжа Лондона в ходе эксперимента выяснили, как скорость полета пчел и шмелей зависит от окружающей температуры. Насекомых прикрепили к летной мельнице и фиксировали их скорость. Об этом говорится в статье журнала Functional Ecology.

Оказалось, что шмели при температуре от 12 до 25 градусов тепла могут пролететь до трех километров. Но если температура выше 35 градусов или ниже 10 градусов тепла, то шмели способны преодолеть только несколько метров. Удалось установить, что опылители больших размеров хорошо летают при низких температурах, а маленькие — при высоких.

Огромное количество насекомых-опылителей сейчас погибает в южных районах, где становится особенно жарко из-за климатических изменений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии человечеству предрекли климатический кризис.