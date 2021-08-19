Из-за глобального потепления могут исчезнуть пчелы и шмели

Из-за глобального потепления могут исчезнуть пчелы и шмели
Огромное количество насекомых-опылителей сейчас погибает в южных районах. Фото: pixabay

В Великобритании ученые выяснили, что способность к полету у насекомых-опылителей связана с температурой воздуха.

Научные сотрудники Имперского колледжа Лондона в ходе эксперимента выяснили, как скорость полета пчел и шмелей зависит от окружающей температуры. Насекомых прикрепили к летной мельнице и фиксировали их скорость. Об этом говорится в статье журнала Functional Ecology.

Оказалось, что шмели при температуре от 12 до 25 градусов тепла могут пролететь до трех километров. Но если температура выше 35 градусов или ниже 10 градусов тепла, то шмели способны преодолеть только несколько метров. Удалось установить, что опылители больших размеров хорошо летают при низких температурах, а маленькие — при высоких.

Огромное количество насекомых-опылителей сейчас погибает в южных районах, где становится особенно жарко из-за климатических изменений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии человечеству предрекли климатический кризис.

Глобальное потепление изменение климата исследование пчелы ученые шмели


 

Новости партнеров
Почему не все заражаются коронавирусом
Почему не все заражаются коронавирусом
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
Пять привычек, которые указывают на психические расстройства
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Оба водителя погибли после столкновения двух фур в Ленобласти
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам рассказали о «рабочем инструменте» при лечении COVID-19
В России снижаются темпы роста IT-преступлений
Наводнение из-за шторма «Фред» в США унесло жизни двух человек
Из-за глобального потепления могут исчезнуть пчелы и шмели
Россия готова вывезти беженцев из Афганистана в другие страны
В МВД предлагают упростить правила техосмотра
Ученые доказали, что «Спутник V» не вредит репродуктивной системе
Под Ярославлем появится поселок, напечатанный на 3D-принтере