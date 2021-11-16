На Маршала Блюхера «КАМАЗ» оборвал провода и устроил пробку

На Маршала Блюхера &#171;КАМАЗ&#187; оборвал провода и устроил пробку
В Калиниском районе из-за "КАМАЗА" произошла пробка. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Калининском районе Петербурга произошел неприятный дорожный инцидент.

Как сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 16 ноября, на перекрестке Маршала Блюхера и Кушелевской дороги «КАМАЗ» оборвал провода.

В связи с тем, что большегруз оторвал линии электропередач, начала образовываться автомобильная пробка. Судя по фотографии, сделанной очевидцем происходящего, по двум полосам проезд оказался невозможен. Виной всему провода, разбросанные по проезжей части.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в тоннеле дамбы в Петербурге пытались проехать два грузовика. Большегрузы на полчаса перекрыли движение и нанесли ущерб на 24 миллиона рублей. Водителям обеих машин сказали занять крайнюю правую полосу, чтобы не мешать движению, но они решили продолжить путь, сбивая на своем пути светофоры и камеры.

"КАМАЗ" дтп калиниский район новости СПб пробка


 

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