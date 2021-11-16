Привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта с зараженными

Привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта с зараженными
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Важно, чтобы у человека не было симптомов заболевания.

Роспотребнадзор разрешил вакцинированным и переболевшим коронавирусом не уходить на самоизоляцию после контакта с зараженными в том случае, если у них нет никаких симптомов заболевания. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщается в постановлении главного санитарного врача РФ, который опубликовали на интернет-портале правовой информации.

«Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания»,

— говорится в документе.

Таким людям рекомендуют сдать тест на коронавирус спустя 10-12 дней после контакта с зараженными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости Covid в РФ.

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