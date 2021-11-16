Глава Минтраса: решение о строительстве ВСМ Москва-Петербурге пока не принято

Глава Минтраса: решение о строительстве ВСМ Москва-Петербурге пока не принято
РЖД ранее представил детали проекта ВСМ. Фото: gov.cap.ru

Проект все еще находится на стадии обсуждения.

Глава Минтраса Виталий Савельев заявил, что решение о строительстве высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург окончательно не принято. Проект все еще находится на стадии обсуждения. Об этом пишет сегодня, 16 ноября, пишет РИА Новости.

Савельев отметил, что ВСМ позволит разгрузить железнодорожную ветку. Грузовое движение станет активнее, а пассажиры смогут быстрее добираться до нужного города.

«Если строить ВСМ и такое решение будет принято, мы освобождаем путь именно для грузов. Поэтому высокоскоростная магистраль будет перевозить пассажиропоток, а по этой линии будут двигаться грузовые поезда. Это один из вариантов»,

— пояснил представитель Минтраса.

Напоминаем, что в России пока не реализовали ни одного подобного проекта. В планах создать высокоскоростную магистраль не только между Петербургом и Московской, но и между Москвой и Казанью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что строительство ВСМ между Москвой и Петербургом может быть отменено.

ВСМ минтрас москва


 

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