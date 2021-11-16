На набережной Сидоровского канала тушили сауну

На набережной Сидоровского канала тушили сауну
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На место инцидента приезжали 15 пожарных.

В Петродворцовом районе сегодня, 16 ноября, тушили помещение сауны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент случился на набережной Сидоровского канала. Там загорелось помещении сауны. Огнем было охвачено три квадратных метра. На место инцидента прибыли 15 пожарных и две единицы техники.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели более трех часов тушили дом и сараи в деревне Кленово. В 5:52 пожар был ликвидирован. Информация о возможных пострадавших и причины появления огня не поступали.

новости СПб Петродворцовый район пожар


 

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