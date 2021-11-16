Спасатели более трех часов тушили дом и сараи в деревне Кленово

Спасатели более трех часов тушили дом и сараи в деревне Кленово
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Кингисеппском районе Ленобласти минувшей ночью загорелись сараи, огонь перекинулся на дом. Пожарные боролись с огнем более трех часов.

Возгорание случилось во вторник, 16 ноября, в деревне Кленово. Сигнал о ЧП поступил в дежурную части в 2:37. К месту ЧП оперативно были направлены 12 спасателей на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по области, на участке горели две хозяйственные постройки и потолочные перекрытия частного дома. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В 5:52 пожар был ликвидирован. Информация о возможных пострадавших и причины появления огня не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели больше двух часов тушили полыхающий частный дом в Гатчинском районе. Для тушения огня задействовали дежурные смены двух пожарных частей.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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