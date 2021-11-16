Спасатели больше двух часов тушили полыхающий частный дом в Гатчинском районе

Спасатели больше двух часов тушили полыхающий частный дом в Гатчинском районе
Спасатели оперативно справились с огнем. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

В поселке городского типа Сиверском Гатчинского района Ленобласти произошел крупный пожар. Для тушения огня задействовали дежурные смены двух пожарных частей.

Возгорание случилось в ночь на вторник, 16 ноября. Огонь охватил жилой частный дом. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия оперативно были направлены 12 огнеборцев на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, огонь распространился по площади в 84 квадратных метра.

На борьбу с огнем у сотрудников МЧС ушло более двух часов. Информация о пострадавших и причины появления огня не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга спасателям потребовалось четыре часа на тушение дома. Жилище оказалось полностью охвачено огнем, обстановка выгорела по всей площади.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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