Цифровой сомелье и больше свежих продуктов: чем хороши новые гипермаркеты «О’КЕЙ» в Петербурге

Одна из крупнейших продовольственных сетей в России открывает магазины в новой концепции, которая уже доказала свою эффективность в Москве.

В Санкт-Петербурге открыли два гипермаркета «О’КЕЙ» в новой концепции. Обновленные магазины стали не только красивее, но и современнее. Оценить перемены петербуржцы могут по двум адресам: пр-т Большевиков, 10к1 и Богатырский пр-т, 13. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в пресс-службе O’KEY Group S.A.

Компания создала новую концепцию магазинов, основываясь не только на международном опыте, но и на собственных инновациях и наблюдениях в области ритейла за последние десятилетия. В O’KEY Group S.A., комментируя изменения, отмечают, что теперь покупатели получат доступ к более качественным товарам, которые станет проще найти на полках.

В первую очередь, в ходе реновации огромное значение уделили совершенствованию структуры ассортимента. Теперь в магазинах «О’КЕЙ» можно без проблем найти товары категорий fresh и ultra-fresh. Это мясная продукция, молочная гастрономия, свежая выпечка, овощи, фрукты и многое другое. Широкий ассортимент покрывает все потребности человека в по-настоящему свежих продуктах.

В обновленных магазинах иначе подошли к зонированию торгового зала, а также к выкладке товаров. Это необходимо, чтобы покупателям было еще проще ориентироваться в гипермаркете и не тратить много времени на поиски. Теперь товары одной категории можно найти на едином пространстве, а в некоторых зонах предусмотрены прилавки с сопутствующими товарами и «готовыми решениями».

В обновленных гипермаркетах «О’КЕЙ» широко используются цифровые решения. Так, например, покупатели, выбирающие вино, смогут обратиться за помощью к цифровому сомелье. Он расскажет всю информацию об интересующем напитке и подскажет, с каким блюдом его лучше сочетать.

Также остается полюбившаяся многим система самостоятельного сканирования товаров O’KEY- scan, при помощи которой легко узнать о персональных скидках и отслеживать сумму покупок в режиме реального времени. Гаджет позволяет оплатить покупки на кассах самообслуживания – бесконтактно и без очередей, то есть быстро.

Что касается непродовольственных товаров, то акцент сделали на качественных товарах, которые пользуются наибольшим спросом.

Отдельного внимания заслуживает дизайн торгового пространства, который получил премию престижного конкурса Best for Life Design Awards 2021 в категории Retail Space.

В гипермаркетах новой концепции также присутствуют кафе, где можно выпить кофе или полноценно пообедать. В «О’КЕЙ» предлагают широкий ассортимент готовых блюд, включающий более 500 наименований.

Ранее подобные магазины открывались в Москве. Первый обновленный гипермаркет «О’КЕЙ» появился в столице в 2020 году. Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Армин Бургер рассказывает, что концепция уже доказала свою жизнеспособность.

«Продажи с квадратного метра выросли более чем на 30% в годовом выражении. Мы и далее продолжим программу реновации гипермаркетов в ключевых регионах присутствия»,

— заявил он.

Напоминаем, что первый магазин «О`КЕЙ» открылся в Санкт-Петербурге в 2002 году. С тех пор сеть не перестает расти. Сейчас покупатели могут оформить заказ онлайн, чтобы получить товары в пункте выдачи или же прямо у себя в квартире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге общественники пожаловались в Роспотребнадзор на сеть магазинов «Светофор».