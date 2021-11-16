Служебная собака помогла найти пропавшего мальчика в Петербурге

Служебная собака помогла найти пропавшего мальчика в Петербурге
Пропавшего мальчика нашли в кафе. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге кинолог со служебной собакой по кличке Кадис нашли пропавшего 13-летнего мальчика, убежавшего от бабушки.

Как сообщила пресс-служба городского ГУ МВД, в полицию обратилась бабушка подростка и сообщила, что ее внук ушел из квартиры на набережной Обводного канала и не вернулся. Предупреждать о своем уходе школьник не стал.

К поискам ребенка подключили кинолога со служебной собакой. Пес понюхал вещи мальчика, взял след и уверенно повел полицейских по территории заброшенного завода рядом с домом. После собака прошла в сторону Старо-Петергофского проспекта и остановилась у двери кафе. Там мальчика и нашли.

Ребенок не пострадал, его передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье.

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