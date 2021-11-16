В ковид-стационарах Петербурга остаются 7,4 тысячи пациентов

В ковид-стационарах Петербурга остаются 7,4 тысячи пациентов
В реанимации лежат 686 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 330 человек. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

За последние сутки в инфекционные стационары Петербурга с коронавирусом поступило 242 человека.

По данным Смольного на 16 ноября, еще 88 человек выписали из больниц после полного выздоровления. Всего на лечении в ковид-стационарах находятся 7 407 больных. В реанимации лежат 686 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 330 человек.

Дома от коронавируса лечатся 39 157 пациентов. Более 3,7 тысячи человек соблюдают карантин по ковиду.

Также стало известно, что за последние сутки в Северной столице на первую прививку пришел 6 031 человек. Всего первым компонентом вакцинировались 1 908 530 человек. Вторично за вчерашний день привились 3 658 петербуржцев. Общее число полностью вакцинированных горожан достигло 2 025 384.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитые и переболевшие ковидом не будут уходить на изоляцию после контакта с зараженными.

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