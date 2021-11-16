С начала пандемии в Петербурге умерло шесть детей с COVID-19

У детей, которые умерли от COVID-19, были тяжелые сопутствующие патологии. Фото: комитет по здравоохранению

У детей, которые умерли от COVID-19, были тяжелые сопутствующие патологии. Фото: комитет по здравоохранению

За время пандемии в Северной столице от осложнений коронавируса скончались шестеро детей.

Об этом сегодня сообщает «Интерфакс». Пятеро юных петербуржцев умерли от ковида в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, еще один скончался в детской больнице имени Филатова.

«Это очень большие предрассудки, что дети не болеют ковидом. Болеют! И болеют иногда очень тяжело», — заявил главный неонатолог Минздрава, ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов.

У детей, которые умерли от COVID-19, были тяжелые сопутствующие заболевания — опухоли, лейкоз, эндокринная патология.

Иванов отметил, что в университетскую клинику госпитализируют детей и без серьезных патологий, в некоторых случаях поражение легких достигает 85%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ковид-стационарах Петербурга остаются 7,4 тысячи пациентов.