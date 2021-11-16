Пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google и Spotify
Большинство проблем (83%)связаны с работой сайта Google. Фото: unsplash

Пользователи со всего мира сообщили о сбоях в работе сервисов Google и Spotify.

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector. Большинство проблем (83%)связаны с работой сайта Google. 14% пользователей пожаловались на сбои при использовании поисковой системы, а 12% не смогли зайти в Google-аккаунт.

Сообщения о сбоях начали поступать после 20 часов по московскому времени. На неполадки жаловались пользователи из России, США, Канады, Великобритании, Германии и других стран.

Также сбой произошел в работе музыкального сервиса Spotify. У 45% пользователей были проблемы с использованием приложения, у 41% — при использовании сайта. Еще 14% пожаловались на трудности при воспроизведении потокового аудио.

Сообщения о сбоях поступили от пользователей из России, США, Японии, Италии и Великобритании.

Сервис Spotify сообщил в своем Twitter-аккаунте, что сотрудники уже начали проверку из-за сбоев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в работе Instagram зафиксирован сбой.

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