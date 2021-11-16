Пособие по безработице в России увеличат до 12 792 рублей

Пособие по безработице в России увеличат до 12 792 рублей
Мишустин увеличил размер максимального пособия по безработице. Фото: Кремль

Максимальный размер пособия по безработице в России в следующем году увеличат до 12 792 рублей.

Постановление об увеличении пособия по безработице подписал глава правительства Михаил Мишустин. Документ сегодня опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что в следующем году минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, а максимальная будет увеличена до 12 792 рублей. В этом году размер максимального пособия равняется 12 130 рублям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком в новом году достигнет до 31,2 тыс. рублей. С 2020 года получать выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно до достижения трех лет ребенка. Кроме того, получать выплату имеют право граждане, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.

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