Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в новом году достигнет до 31,2 тыс. рублей

С 2020 года получать выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно до достижения трех лет ребенка. Фото: Pixabay

С 2020 года получать выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно до достижения трех лет ребенка. Фото: Pixabay

В данное время минимальная сумма составляет 7,83 тыс. рубля, максимальная – 29,6 тыс. рублей, сообщает «ТАСС».

С 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% и достигнет 7, 493 тыс. рублей, а максимальный — до 31, 282 тыс. рублей.

Таким образом, расходы на ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей. Об этом стало известно из опубликованного 18 октября заключения Счетной палаты (СП) «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

С 2020 года получать выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребенка можно до достижения трех лет ребенка. Кроме того, получать выплату имеют право граждане, у которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, в ПФР сообщили, что в грядущем году в стране появятся на свет 1,37 млн человек, тем не менее рост рождаемости с 2010 года значительно снизился. Это связано с поколением 1990-х годов, которые вступили в фертильный возраст. Женщин репродуктивного возраста в возрасте 20-29 лет стало меньше, чем в прежние годы – 7,5 млн.