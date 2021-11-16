Перечислены продукты, которые вызывают усталость

Перечислены продукты, которые вызывают усталость
К внезапной усталости могут привести и продукты с высоким содержанием сахара. Фото: Pixabay

Диетолог Юлия Чехонина рассказала о продуктах питания, которые могут отнимать энергию и вызывать моментальную усталость.

Одним из них специалист назвала кофе. Усталость провоцирует не сам напиток, а его количество. Одна-две чашки кофе в день смогут ободрить человека, но если выпить больше, то вместо прилива энергии человек получит ощущение усталости. Об этом пишет РИА Новости.

К внезапной усталости могут привести и продукты с высоким содержанием сахара. Диетолог посоветовала сладкоежкам выбирать в качестве десерта темный шоколад. На усталость также могут повлиять сладкие соки и газировка.

Фастфуд же дает сильную нагрузку на пищеварение, что тоже приводит к усталости. Эксперт объяснила, что организм направляет все силы на переваривание тяжелой высококалорийной пищи.

Кроме того, Чехонина включила в стоп-лист продуктов сыровяленые колбасы и некоторые виды сыра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, какой напиток лучше не пить по утрам.

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