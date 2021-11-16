Российским медикам могут начать выплачивать по 200 рублей суммарно за каждого привитого

Российским медикам могут начать выплачивать по 200 рублей суммарно за каждого привитого
Суммарный размер выплаты составит 200 рублей за одного привитого. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Министерство здравоохранения РФ выступило с предложение выплачивать медработникам по 200 рублей суммарно за каждого вакцинированного от COVID-19 гражданина.

Проект постановления появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке говорится, что суммарный размер выплаты в целях стимулирования медиков, участвующих в проведении вакцинации от COVID-19, составит 200 рублей за одного привитого.

В документе сказано, что при работе с двухкомпонентными вакцинами выплаты будут распределяться так: на первом этапе за консультацию желающего привиться один медик получит 60 рублей. Тот, кто будет осматривать пациента, получит 40 рублей.

Медику, который вакцинирует гражданина, выплатят 30 рублей. На втором этапе медработник получит 40 рублей за осмотр и 30 рублей за прививку.

При вакцинации однокомпонентными препаратами за консультацию будут выплачивать 90 рублей, за осмотр — 60 рублей, за вакцинацию — 50 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в сертификаты вакцинации от COVID могут добавить фото их владельцев.

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