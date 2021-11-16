На базе отдыха в Комарово нашли дюжину взрывателей от минометных мин

Взрыватели вывезли в Ленобласть и уничтожили на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Взрыватели вывезли в Ленобласть и уничтожили на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники ОМОН Росгвардии вывели с базы отдыха в Комарово головные взрыватели от минометных мин.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, взрывоопасные предметы нашли сегодня днем на территории летней базы отдыха, расположенной на 1-й Дачной улице в поселке Комарово. В грунте лежали около 10 ржавых предметов, с виду напоминавших взрыватели к боеприпасам.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН осмотрела находку. Оказалось, что среди корней дерева лежали 12 головных взрывателей от минометных мин. Скорее всего, боеприпасы были финского производства и лежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Взрыватели вывезли в Ленобласть и уничтожили на специализированном полигоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за день обезвредили два боеприпаса времен ВОВ.