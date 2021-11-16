На базе отдыха в Комарово нашли дюжину взрывателей от минометных мин

На базе отдыха в Комарово нашли дюжину взрывателей от минометных мин
Взрыватели вывезли в Ленобласть и уничтожили на специализированном полигоне. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники ОМОН Росгвардии вывели с базы отдыха в Комарово головные взрыватели от минометных мин.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, взрывоопасные предметы нашли сегодня днем на территории летней базы отдыха, расположенной на 1-й Дачной улице в поселке Комарово. В грунте лежали около 10 ржавых предметов, с виду напоминавших взрыватели к боеприпасам.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН осмотрела находку. Оказалось, что среди корней дерева лежали 12 головных взрывателей от минометных мин. Скорее всего, боеприпасы были финского производства и лежали в земле со времен Великой Отечественной войны.

Взрыватели вывезли в Ленобласть и уничтожили на специализированном полигоне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге и Ленобласти за день обезвредили два боеприпаса времен ВОВ.

боеприпас времен войны комарово новости СПб омон


 

Новости партнеров
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Беглов обратился к петербуржцам в связи с 200-летним юбилеем со дня рождения Федора Достоевского
Петербург на глазах Беглова потерял
Петербург на глазах Беглова потерял "Севкабель" и его налоги
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Пожилых петербуржцев будут вакцинировать от коронавируса на дому
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Антитела к COVID-19 нашлись у 83% взрослых жителей Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Женщина пострадала при пожаре в частном доме в Ломоносове
Полыхающий балкон дома на Первомайской тушили 15 спасателей
Причиной смерти телеведущей Кристины Асмаловской стал коронавирус
Сотрудники ФСБ навестили петербургского бизнесмена в БЦ «Сенатор»
«Ненависть отрицания»: три типа антипрививочников
Елизавета II вернулась к работе после травмы спины
«Россия» стала второй среди отечественных авиакомпаний по количеству ...
Новая экотропа появится в Московском районе летом 2022 года