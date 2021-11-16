Цукерберга вызвали в суд на Украине по делу о взыскании 1 гривны

Цукерберга вызвали в суд на Украине по делу о взыскании 1 гривны
Цукерберга вызвали в суд в Житомирской области. Фото: скриншот Instagram

Суд в Житомирской области Украины постановил привлечь основателя Facebook Марка Цукерберга к рассмотрению дела о возмещении 1 гривны (0,04 доллара) морального ущерба.

Как сообщает издание Житомир.info, вызов американского медиамагната в суд города Коростень связан с иском, который два года назад подал мэр города Овруч Иван Коруд. Он просил удалить из Facebook комментарий, который оставил один из основателей Овручской районной партийной организации «Свобода» Алексей Кравчук. Мэр также требовал признать информацию в комментарии ложной и унижающей честь и достоинство. Помимо этого, Коруд просил опубликовать в соцсети опровержение и взыскать с Кравчука 1 гривну за моральный ущерб.

После первого рассмотрения дела суд Коростеня постановил привлечь к участию в качестве соответчика Марка Цукерберга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась процедура принудительного взыскания с Facebook 17 млн.

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