В 43 городах России больше не строят жилье

Всего в этих городах проживает порядка 2,2 миллиона человек. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Всего в этих городах проживает порядка 2,2 миллиона человек. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

За последний год в 43 российских городах прекратилось строительство жилых домов.

Как сообщают «Известия», речь идет о городах с населением от 100 тысяч человек и меньше. Всего в этих городах проживает порядка 2,2 миллиона человек. Среди довольно крупных городов, где прекратилась стройка жилья, можно выделить Мурманск, Орск, Братск, Сызрань, Геленджик, Жуковский.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов связал такую ситуацию с несоответствием возможностей покупателей и желаний застройщиков. Также в городах наблюдаются проблемы с проектным финансированием и отсутствием свободных земельных участков под строительство.

По данным РАСК, общее количество городов, где нет новостроек, достигло 812. Население в них составляет 24,2 миллиона человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что квартиры в новостройках Петербурга подорожают на 21% по итогам года.