К Обводному каналу мчится лошадь

На юге Петербурга произошел неприятный инцидент. Лошадь, которую, по всей видимости, использовали для забавы туристов сорвалась.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 17 ноября.

По информации очевидца происходящего, животное мчится в сторону Обводного канала.

Автор видеозаписи пытался успокоить лошадь, приговаривая «шагом, шагом». Мало-помалу лошадка начала успокаиваться и снижать темп.

Горожане не на шутку встревожились произошедшим.

«Бедное животное. Только бы не сбили», — переживают пользователи Сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье. На данный момент животное находится дома.