63-летний мужчина со злости «заминировал» банк на Дегтярном

Мужчина, проживающий в Петербурге, пообещал взорвать банк, потому как ему не помогли в решении вопроса.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября, уже после полуночи, в колл-центр банка «ВТБ» с мобильного телефона позвонил 63-летний мужчина. Он заявил о лжеминировании банка, расположенного по Дегтярному переулку дома 11 «а», якобы потому, что ему не смогли помочь в решении какого-то вопроса.

Среди ночи, с 02:30 до 03:00 пришлось провести осмотр прилегающей территории возле банка. Эвакуировать из здания никого не пришлось, так как на момент осмотра отделение было закрыто.

К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.

Еще через полчаса правоохранительные органы отправили по адресу проживания звонившего. Однако на проспекте Мечникова д. 18 дверь в квартиру никто не открыл. Отмечается, что в жилище было тихо.