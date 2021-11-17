63-летний мужчина со злости «заминировал» банк на Дегтярном

63-летний мужчина со злости &#171;заминировал&#187; банк на Дегтярном
Мужчина сделал ложное сообщение. Фото: пресс-служба ВТБ
Мужчина, проживающий в Петербурге, пообещал взорвать банк, потому как ему не помогли в решении вопроса.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 16 ноября, уже после полуночи, в колл-центр банка «ВТБ» с мобильного телефона позвонил 63-летний мужчина. Он заявил о лжеминировании банка, расположенного по Дегтярному переулку дома 11 «а», якобы потому, что ему не смогли помочь в решении какого-то вопроса.
Среди ночи, с 02:30 до 03:00 пришлось провести осмотр прилегающей территории возле банка. Эвакуировать из здания никого не пришлось, так как на момент осмотра отделение было закрыто.
К счастью, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было.
Еще через полчаса правоохранительные органы отправили по адресу проживания звонившего. Однако на проспекте Мечникова д. 18 дверь в квартиру никто не открыл. Отмечается, что в жилище было тихо.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье злоумышленник «заминировал» 6 школ Петербурга.
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