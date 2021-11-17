Вестибюль станции «Площадь Ленина» открыли на вход

Вестибюль станции &#171;Площадь Ленина&#187; открыли на вход
Вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» открыт. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В 10:16 вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» открыт. Пассажиры вновь могут беспрепятственно пользоваться станцией.

Как сообщает пресс-служба метрополитена Петербурга, в среду, 16 ноября, вестибюль ранее закрывшийся на вход станции открыт.

В 10:11 сообщалось, что в вестибюль 1 станции «Площадь Ленина» нельзя спуститься. Вход был закрыт в связи с неисправностью эскалатора. Пассажиров просили временно пользоваться для входа вестибюлем 2.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Петербургского метрополитена ознакомились с новой системой «face pay», которая постепенно внедряется в московское метро.

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