В зимние каникулы в Петербурге ожидаются менее строгие ограничения

В Санкт-Петербурге ожидается снижение уровня ограничений на зимних каникулах по сравнению с осенними, однако все зависит от эпидемической обстановки.

В Северной столице антиковидные ограничения могут ослабить к зимним каникулам, если ситуация с коронавирусом не ухудшится до этого времени. Об этом на международном форуме и выставке «Транспорт России» сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, передает ТАСС.

«Ожидания на зимние каникулы лучше, чем на осенние. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но надеемся всегда на лучшее. Поэтому мы пока не прогнозируем серьезных ограничений, по крайней мере, такого уровня, как были на осенних каникулах в начале ноября», — отметил Соколов.

В связи с возможным улучшением ситуации с коронавирусными ограничениями власти города готовят Петербург к проведению праздничных мероприятий, в том числе и с участием туристов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на прошедшей неделе сотрудники Комитета по контролю за имуществом Петербурга проверили соблюдение коронавирусных ограничений в общепите, торговле и нашли нарушение антиковидных ограничений в нескольких барах Санкт-Петербурга.