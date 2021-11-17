Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство

Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство
Проект КАД-2 в Петербурге предполагает полностью новое строительство. Фото: скриншот Google Maps

Проект второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области предполагает полностью новое строительство без задействования при этом старых участков.

Проект КАД-2 может быть осуществлен без задействования старых участков дорог. Об этом сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко на международном форуме «Транспорт России», передает ТАСС.

«Полное новое строительство, никакой реконструкции. Там было несколько вариантов: первый — использовать существующую бетонку, но она далеко от города, и сейчас там она в хорошем состоянии, трафика там нет, строить ее бессмысленно. Она как раз между существующей кольцевой и старой бетонкой», — отметил Петушенко.

По словам председатель правления ГК «Автодор», госкомпания рассмотрела два варианта оценки стоимости проекта, после чего направила предложения для дальнейшего рассмотрения в Минтранс России.

Сроки исполнения проекта новой кольцевой автодороги Петербурга и его стоимость пока неизвестны. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, информация появится после технико-экономического обоснования проекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Колпинском районе Петербурга подошли к концу производственные работы на участке дороги на улице Машиностроителей. Движение свободно от ограничений.

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