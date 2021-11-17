В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника V» в Белоруссии

Эффективность вакцины «Спутник V» против коронавируса после вакцинации 1,2 млн. человек в Белоруссии превысила 96%.

Согласно данным РФПИ, свыше 1,2 млн белорусов получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года.

Отмечается, что летальных исходов после вакцинации против ковида не было зафиксировано.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.