Станция «Зенит» откроется для пассажиров 19 ноября

В связи с проведением футбольного матча между «Нижним Новгородом» и «Зенитом» в пятницу, 19 ноября, для пассажиров станет доступна станция метрополитена «Зенит».

Оба вестибюля станции «Зенит» петербургской подземки, благодаря игре на «Газпром Арене», вновь откроют свои двери.

Время работы на вход с 5:41 до 0:38.

Напомним, что с 1 октября долгожданная станция «Зенит» прекратила свою работу по будним дням. Воспользоваться ею можно лишь в выходные и праздничные дни. В этих редких случаях открыт будет вестибюль 2.

В дни проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий на стадионе «Газпром Арена» будут открыты оба вестибюля станции. В остальном «Зенит» будет простаивать. Власти Северной столицы признали, что на станции слишком низкий пассажиропоток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский «Зенит» обыграл греческий «Олимпиакос» со счетом 84:78.