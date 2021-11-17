Вирусолог заявил, что пандемии коронавируса можно было избежать

Вирусолог заявил, что пандемии коронавируса можно было избежать
Коронавирус продолжает распространяться по стране. Фото: pexels.com

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что пандемию коронавируса можно было остановить в 2019 году, если бы страны, где после появились первые заболевшие, закрыли границы.

«[Закрыть границы следовало], как только инфекция вышла за пределы региона, в частности Китайской Народной Республики», — приводит его слова URA.RU.

Эксперт отметил, что Россия также поздно закрыла границы.

С начала пандемии в России выявлено 9 182 538 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 259 084 летальных исхода, выздоровели 7 882 836 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 84 случая.

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