Скончался кот Рыжик из пышечной на Большой Конюшенной

Скончался кот Рыжик из пышечной на Большой Конюшенной
Умер кот рыжик. Фото: скриншот "Питер Решает" "ВКонтакте"

В Петербурге умер талисман легендарной пышечной на Большой Конюшенной – кот Рыжик. Ему было 20 лет.

О трагической новости сообщили сегодня, 17 ноября, на его официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», хотя сообщения от других пользователей стали поступать еще в сентябре.

Рыжего любимца искали и сотрудники заведения, и работники УК, и близлежащих организаций, но найти его так и не удалось.

«Очень жаль, но Рыжика в Пышечной больше нет, осталась только Пыша», — написал пользователь в группе «Любители пышечной на Большой Конюшенной».

Сейчас в пышечной осталась ещё одна пушистая обитательница — кошечка Пыша.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что меценат из Франции завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро. Сумму планируют потратить на ремонт музейных подвалов, где блуждают четвероногие обитатели.

новости СПб пышки рыжик


 

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