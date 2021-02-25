Меценат из Франции завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро

Меценат из Франции завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро
Эрмитажный кот. Скриншот поста из аккаунта “Hermitage Cats” в Instagram

Сумму планируют потратить на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.

Пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен рассказала, какую сумму завещал животным меценат из Франции. Оказалось, что он оставил котам, проживающим в музее, около трех тысяч евро. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что наследство будет получено к концу весны 2021 года. Эрмитажу также предстоит уплатить налоги и стоимость нотариальных услуг. Директор музея Михаил Пиотровский предложил потратить деньги на ремонт подвалов, где обитают животные.

«Мы даже сможем повесить там табличку, что необходимо, и это будет очень по-европейски»,

— заключила пресс-секретарь эрмитажных котов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подсчитают котов в учреждениях культуры. По итогам акции планируют выпустить карту котокультурных мест города.

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