Меценат из Франции завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро

Сумму планируют потратить на ремонт музейных подвалов, где обитают животные.
Пресс-секретарь котов Государственного Эрмитажа Мария Халтунен рассказала, какую сумму завещал животным меценат из Франции. Оказалось, что он оставил котам, проживающим в музее, около трех тысяч евро. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что наследство будет получено к концу весны 2021 года. Эрмитажу также предстоит уплатить налоги и стоимость нотариальных услуг. Директор музея Михаил Пиотровский предложил потратить деньги на ремонт подвалов, где обитают животные.
«Мы даже сможем повесить там табличку, что необходимо, и это будет очень по-европейски»,
— заключила пресс-секретарь эрмитажных котов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге подсчитают котов в учреждениях культуры. По итогам акции планируют выпустить карту котокультурных мест города.