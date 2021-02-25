В Петербурге подсчитают котов в учреждениях культуры

В Петербурге подсчитают котов в учреждениях культуры
Эрмитажный кот Ахилл известен своими предсказаниями итогов матчей Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в 2018 году. Фото: www.instagram.com/dambaspb_kzs/

По итогам акции планируют выпустить карту котокультурных мест города.

В Санкт-Петербурге объявили о конкурсе-переписи котов, которые проживают в учреждениях культуры города. Акция начнется 1 марта и будет длиться всю весну. Ожидается, что к ней присоединяться другие регионы, о чем сообщает РИА Новости.

О переписи рассказала владелица знаменитого кота Ахилла Анна Кондратьева.

«По результатам голосования будет выпущена карта котокультурных мест Петербурга»,

— объяснила женщина.

Она добавила, что в ходе акции выберут лучшего питомца. Кондратьева уверена, что коты проживают в разных уголках страны в самых неожиданных местах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Союз музейных котов появится в Петербурге.

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