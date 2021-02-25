В Петербурге подсчитают котов в учреждениях культуры

По итогам акции планируют выпустить карту котокультурных мест города.
В Санкт-Петербурге объявили о конкурсе-переписи котов, которые проживают в учреждениях культуры города. Акция начнется 1 марта и будет длиться всю весну. Ожидается, что к ней присоединяться другие регионы, о чем сообщает РИА Новости.
О переписи рассказала владелица знаменитого кота Ахилла Анна Кондратьева.
«По результатам голосования будет выпущена карта котокультурных мест Петербурга»,
— объяснила женщина.
Она добавила, что в ходе акции выберут лучшего питомца. Кондратьева уверена, что коты проживают в разных уголках страны в самых неожиданных местах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Союз музейных котов появится в Петербурге.