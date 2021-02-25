Союз музейных котов появится в Петербурге

Союз музейных котов появится в Петербурге
Эрмитажный кот. Скриншот поста из аккаунта “Hermitage Cats” в Instagram

В Петербурге создадут Союз музейных котов. Его учредителями станут Эрмитаж и «Республика кошек», которая объединяет два котокафе в городе и Музей кошки в Ленобласти.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен объявила о создании Союза музейных котов, но он пока будет виртуальным. Это будет совместный проект Государственного Эрмитажа и «Республики кошек», передает РИА Новости.

По словам Халтунен, благодаря созданию такого союза питомцы на законных основаниях смогут закрепиться в культурных учреждениях.

«Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать», — отметила она.

Также Халтунен не исключили, что в перспективе союз может стать общероссийским.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для петербуржцев открыли две новые постоянные экспозиции в Эрмитаже.

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