Союз музейных котов появится в Петербурге

Эрмитажный кот. Скриншот поста из аккаунта “Hermitage Cats” в Instagram

Эрмитажный кот. Скриншот поста из аккаунта “Hermitage Cats” в Instagram

В Петербурге создадут Союз музейных котов. Его учредителями станут Эрмитаж и «Республика кошек», которая объединяет два котокафе в городе и Музей кошки в Ленобласти.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен объявила о создании Союза музейных котов, но он пока будет виртуальным. Это будет совместный проект Государственного Эрмитажа и «Республики кошек», передает РИА Новости.

По словам Халтунен, благодаря созданию такого союза питомцы на законных основаниях смогут закрепиться в культурных учреждениях.

«Это дает возможность нашим коллегам, которые пока не встали на уверенный официальный путь, на него встать», — отметила она.

Также Халтунен не исключили, что в перспективе союз может стать общероссийским.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для петербуржцев открыли две новые постоянные экспозиции в Эрмитаже.